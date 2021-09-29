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  2. United Airlines уволит около 600 работников, отказавшихся привиться от COVID-19

United Airlines уволит около 600 работников, отказавшихся привиться от COVID-19

Американская авиакомпания United Airlines планирует уволить примерно 600 сотрудников из-за того, что они отказываются делать прививку против коронавируса. Об этом пишет газета The Hill.


"Это решение далось нам непросто, но безопасность нашей команды всегда была в приоритете", – отмечают в совместном заявлении генеральный директор United Airlines Скотт Кирби и президент авиакомпании Бретт Харт.

Уволены будут сотрудники, которые не прошли вакцинацию до установленного руководством авиакомпании срока или не предъявили справки, подтверждающие наличие медицинских противопоказаний к вакцинации.

Штат United Airlines состоит из 67 тысяч человек. Таким образом, привились более 99% сотрудников авиакомпании. 

Фото: pixabay.com
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