«Унион» обыграл «Байер» и поднялся на четвертое место в таблице Бундеслиги

В целом поединок носил равный характер и шел к закономерной ничьей. Но на 88-й минуте «Унион» все-таки вырвал победу. Единственный мяч забил Седрик Тойхерт, которому ассистировал Кристофер Ленц.Времени на то, чтобы отыграться, у «аспириновых» оставалось крайне мало. И они не смогли спастись.Остальные матчи этого тура запланированы на 16–17 января. С наибольшим нетерпением ожидаются противостояния «Бавария» – «Фрайбург», «Вольфсбург» – «Лейпциг» и «Боруссия» (Дортмунд) – «Майнц».Во главе турнирной таблицы идет «Бавария» (33 очка), ближайшими преследователями которой являются «Лейпциг» (31), «Байер» (29), «Унион» (28), дортмундская «Боруссия» (28), «Вольфсбург» (25) и менхенгладбахская «Боруссия» (24).В споре бомбардиров уверенно лидирует поляк Роберт Левандовски («Бавария»), имеющий на своем счету 20 забитых мячей. У ближайшего преследователя, норвежца Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии», на восемь голов меньше.