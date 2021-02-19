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  2. Уникальные военные факты и картография. Белорусско-российский атлас «Дорогами воинской славы 1941–1945» представили на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке

Уникальные военные факты и картография. Белорусско-российский атлас «Дорогами воинской славы 1941–1945» представили на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке

– Здесь представлена уникальная информация о сражениях в областях Беларуси и России, размещены все воинские захоронения, места, где размещались концентрационные лагеря. Атлас особенно ценен для людей, которые до сих пор не могут найти своих близких, погибших на войне, и знают только приблизительные координаты. Также на его страницах много фотографий, ценной информации о городах с воинской славой, некоторые факты, например, абсолютно уникальны – рассказы про оборону Полоцка, которая держалась 21 день. В современном мире, когда встречается много исторических фальсификаций, особенно по первому периоду войны, это настольная книга для каждого из нас, – пояснил один из авторов атласа Леонид Дубанович

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Фото: Александр КУШНЕР
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