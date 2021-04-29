Новым символом Советского района города Минска может стать «Скамья примирения». Ее сегодня презентовали местным жителям в честь наступающего праздника – Дня труда. Инициатором создания такого необычного арт-объекта стало Советское районное объединение организаций профсоюзов. Кстати, автором концепции выступила сама председатель объединения Галина Зверко. По ее словам, скамья призвана стать местом дружбы и понимания:
– Как часто мы ссоримся, не слышим друг друга. От этого жизнь не становится лучше. Но если люди, прогуливаясь по улице, увидят нашу скамью, присядут на нее – тут до объятий рукой подать. В Год народного единства как никогда важно научиться понимать друг друга, объединяться. Поэтому мы и решили изготовить и установить такой подарок жителям района к предстоящему празднику 1 Мая.
Арт-объект установили на улице Кульман. Презентовали вчера. Скамейка – вогнутая. Неспроста. Авторы идеи считают: именно этот прогиб так или иначе заставит людей, что называется, соскользнуть в центр и сблизиться. Председатель Молодежного Совета Советского районного объединения Федерации профсоюзов Беларуси Игорь Цумарев не скрывает своего желания: подобных символов взаимопонимания и диалога в городе должно становиться больше.
– Надеюсь, что жители района будут приходить сюда, чтобы решить свои разногласия, – дополняет председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович.
Задумку местные, к слову, оценили. Один из прохожих заметил: как раз накануне поссорился с женой, с которой прожил более 50 лет. Мириться приведет именно сюда.
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Уникальная «Скамья примирения» появилась в Советском районе
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