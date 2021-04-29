Уникальная «Скамья примирения» появилась в Советском районе

Арт-объект установили на улице Кульман. Презентовали вчера. Скамейка – вогнутая. Неспроста. Авторы идеи считают: именно этот прогиб так или иначе заставит людей, что называется, соскользнуть в центр и сблизиться. Председатель Молодежного Совета Советского районного объединения Федерации профсоюзов Беларуси Игорь Цумарев не скрывает своего желания: подобных символов взаимопонимания и диалога в городе должно становиться больше.– дополняет председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович.Задумку местные, к слову, оценили. Один из прохожих заметил: как раз накануне поссорился с женой, с которой прожил более 50 лет. Мириться приведет именно сюда.