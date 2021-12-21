«Умные каникулы» в Минске: в информационном центре по атомной энергии готовят проект «Новогодний калейдоскоп»

В минском информационном центре по атомной энергии 27 декабря стартует проект «Умные каникулы — Новогодний калейдоскоп», сообщили в УО «Национальный детский технопарк».





— Сотрудники центра предлагают посетителям провести зимние каникулы с пользой, в связи с чем подготовили развлекательно-познавательную программу, включающую различные мастер-классы, интеллектуальные игры, воркшопы, в ходе которых можно будет самостоятельно создавать различные поделки и забирать их с собой, — проинформировали в технопарке. — Кроме этого, ребят ждут «Атомные ребусы» и соревнования в умении разгадывать головоломки в игротеке центра.

«Умные каникулы» в информационном центре по атомной энергии помогут школьникам узнать много нового и интересного, а также зарядиться хорошим настроением и яркими впечатлениями. Проект «Умные каникулы — Новогодний калейдоскоп» продлиться до 7 января.

Информационный центр по атомной энергии в Минске — это многофункциональная коммуникативная площадка для различных групп населения с целью популяризация науки и инноваций, а также просвещения в сфере современных ядерных технологий. Расположена на площадях Национального детского технопарка по улице Славинского. Центр был создан по инициативе Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Министерства образования Республики Беларусь. Основной задачей является просвещение населения в вопросах радиационной безопасности, атомной энергетики, популяризация атомной науки и техники среди школьников, профориентация учащихся на технические специальности, продвижение ядерных технологий и образования в области атомной энергетики. Экскурсии и занятия проходят бесплатно по предварительной записи. Посетители информационного центра узнают об истории и развитии атомной отрасли, использовании инновационных достижений физики, перспективах развития энергетики, а также о социально-экономическом развитии страны, которое связанно со строительством предприятий атомной отрасли и сопутствующей инфраструктуры.