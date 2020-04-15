Умные дороги будут предупреждать водителей о пешеходах и открытых люках

Умные дороги смогут предупреждать автомобилистов об опасности: пешеходах, открытых люках и т. д.





Пилотные проекты такой дороги запустили в России — в Самаре, Волгограде и Курске. Система фиксирует вибрационное воздействие со стороны пешехода и открытых люков и передает координаты в бортовой компьютер автомобиля через технологию V2X, которая позволяет автомобилям взаимодействовать между собой и с окружающей инфраструктурой, пишет РИА Новости. Информация также передается оператору системы "Безопасный регион". Точность определения объекта — до 1 метра.

Данные о пешеходе, который, например, планирует перейти дорогу в неположенном месте, будут поступать напрямую в автомобиль.

Как заявил пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев, система позволит предотвращать опасные ситуации и ДТП с участием пешеходов, особенно в ночное время, во время осадков или в туман. По его словам, новая технология может снизить риски минимум на 20—25%.

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