Умные часы Apple Watch посчитали небезопасными

На компанию Apple снова подали в суд. Смарт-часы Apple Watch посчитали небезопасными, пишет Appleinsider.
Коллективный иск поступил в федеральный суд штата Калифорния, США. Из него следует, что в девайсе нет запаса пространства под вздувшийся аккумулятор. Это, как отмечается в документе, несет пользователю "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу".
В списке небезопасных часов - модели от Apple Watch до Apple Watch Series 6. Утверждается, что в умных часах из Купертино якобы нет "теплового или иного решения для предотвращения и/или уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи". Потенциальная проблема может оказать давление на экран снизу вверх, после чего он отсоединится от часов и расколется.
Недовольные Apple Watch требуют суда присяжных, возмещения убытков истцам и публичного комментария о данном дефекте представителями яблочной компании.
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