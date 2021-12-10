SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Умные часы Apple Watch посчитали небезопасными

Умные часы Apple Watch посчитали небезопасными

На компанию Apple снова подали в суд. Смарт-часы Apple Watch посчитали небезопасными, пишет Appleinsider.


Коллективный иск поступил в федеральный суд штата Калифорния, США. Из него следует, что в девайсе нет запаса пространства под вздувшийся аккумулятор. Это, как отмечается в документе, несет пользователю "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу".

В списке небезопасных часов - модели от Apple Watch до Apple Watch Series 6. Утверждается, что в умных часах из Купертино якобы нет "теплового или иного решения для предотвращения и/или уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи". Потенциальная проблема может оказать давление на экран снизу вверх, после чего он отсоединится от часов и расколется.

Недовольные Apple Watch требуют суда присяжных, возмещения убытков истцам и публичного комментария о данном дефекте представителями яблочной компании.   

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы