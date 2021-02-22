Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни, передает ТАСС.
Печальную новость сообщили в Гильдии актеров Союза кинематографистов, отметив, что смерть актрисы для них – это очень большая потеря.
Градова родилась 6 октября 1946 года. В начале своей карьеры она выступала в театре, но известна стала больше как актриса кино. Особенно она запомнилась ролями в фильмах «Семнадцать мгновений весны» (радистка Кэт) и «Место встречи изменить нельзя» (Светлана Волокушина).
Фото: РИА Новости
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Умерла знаменитая актриса из «Семнадцати мгновений весны»
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