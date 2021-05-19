Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину

Кадр из фильма

О смерти Проценко сообщил ее супруг Алексей Войтюк. Он рассказал, что актриса около трех лет боролась с онкологическим заболеванием., - сказал Алексей Войтюк.Дата и место прощания будут известны позже.Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. В 1992-м окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Была актрисой дубляжа в таких фильмах, как "Ла-Ла Ленд" и "Дом напротив".