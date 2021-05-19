На 54-м году жизни скончалась актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советском фильме "Приключения Буратино". Об этом информирует РИА Новости.
Кадр из фильма
О смерти Проценко сообщил ее супруг Алексей Войтюк. Он рассказал, что актриса около трех лет боролась с онкологическим заболеванием.
- Мы боролись, но болезнь победила, - сказал Алексей Войтюк.
Дата и место прощания будут известны позже.
Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. В 1992-м окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Была актрисой дубляжа в таких фильмах, как "Ла-Ла Ленд" и "Дом напротив".
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Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину
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