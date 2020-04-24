Умерла создатель знаменитых конфет "Птичье молоко"

Создатель легендарных советских конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова скончалась на 87-м году во Владивостоке. Об этом сообщили в мэрии города.





Анна Чулкова родилась в 1934 году в селе Теродей Рязанской области, в 1940 году по программе переселения ее семья оказалась на Дальнем Востоке. Начала трудовую биографию в 16 лет на Владивостокской кондитерской фабрике.

В 1967 группа кондитеров во главе с Чулковой разработала самый удачный в СССР рецепт конфет "Птичье молоко", а также первыми в стране внедрили механизированную технологию их производства, пишет РИА Новости, за что Чулкова была награждена орденом Ленина.

Кстати, прославленный кондитер является автором еще ряда удачных кондитерских изделий — шоколадно-вафельного торта "Мечта", конфет "Комета", "Метеорит", "Золотой Рог".

Анна Чулкова была удостоена звания Героя Социалистического труда, являлась лауреатом Госпремии СССР, занесена в Золотую книгу Почета Министерства пищевой промышленности РСФСР и в книгу Трудовой славы СССР.

Знаменитые конфеты с воздушной начинкой изначально начала выпускать в 1936 году варшавская кондитерская фабрика «E. Wedel». Их автором был владелец фабрики Ян Ведель. В 1967 году в Чехословакию приехал министр пищевой промышленности СССР Зотов и был поражен вкусом польских конфет. Вернувшись, он поручил советским кондитерам сделать аналогичную продукцию.





А в 1993 году право на товарный знак «Птичье молоко» закрепила за собой фабрика «Рот фронт», которая зарегистрировала большую часть так называемых советских кондитерских брендов. Эту продукцию могутвыпускать только предприятия, входящие в холдинг «Объединенные кондитеры» («Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский»).

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