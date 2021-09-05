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  2. Умерла солистка группы Girls Aloud

Умерла солистка группы Girls Aloud

На 40-м году жизни скончалась британская певица, модель и актриса Сара Хардинг. Об это сообщила ее мать в Instagram.


В начале 2020 года у исполнительницы диагностировали онкологию. 

- Она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что именно такой ее и будут помнить, - написала мать певицы.

Популярность к Хардинг пришла после участия в 2002 году в телевизионном проекте Popstars: The Rivals, где певица стала солисткой поп-группы Girls Aloud. В том же году Хардинг вошла в список 100 британских красавиц по версии СМИ. За свою карьеру она успела сняться в нескольких фильмах, а также поучаствовать в мюзикле.

Фото: instagram.com/sarahnicoleharding
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