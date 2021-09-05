Умерла солистка группы Girls Aloud

В начале 2020 года у исполнительницы диагностировали онкологию.
- Она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что именно такой ее и будут помнить, - написала мать певицы.
Популярность к Хардинг пришла после участия в 2002 году в телевизионном проекте Popstars: The Rivals, где певица стала солисткой поп-группы Girls Aloud. В том же году Хардинг вошла в список 100 британских красавиц по версии СМИ. За свою карьеру она успела сняться в нескольких фильмах, а также поучаствовать в мюзикле.
Фото: instagram.com/sarahnicoleharding