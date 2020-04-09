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  2. Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински экс-сотрудница Белого дома

Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински экс-сотрудница Белого дома

В США в возрасте 70 лет скончалась экс-сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, проинформировала New York Post. Зять умершей уточнил, что смерть не связана с коронавирусом, пишет РИА Новости.


Именно Линда Трипп сообщила об интимной связи бывшего президента США Билла Клинтона с экс-стажеркой Белого дома Моникой Левински. Трип приятельствовала с Левински, которая и рассказала подруге о связи с Клинтоном, начавшейся во время стажировки в Белом доме. Трипп начала записывать их телефонные разговоры, которые и стали основой для последующего разбирательства и запуска процедуры импичмента.

Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2003 год. Скандал вокруг его связи с Левински разгорелся в 1998-м. Интимная связь Клинтона и Левински произошла уже после ее стажировки в Белом доме и перехода на работу в Пентагон. Президента обвинили в лжесвидетельстве, но импичмента в итоге он избежал.

Фото: wikimedia


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