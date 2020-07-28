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Умерла первая женщина – член исполкома Международного олимпийского комитета

Почетный член Международного олимпийского комитета венесуэлка Флор Исава Фонсека умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МОК.


"Флор Исава Фонсека была великой женщиной для олимпийского движения. Будучи одной из первых женщин – членов МОК и первой женщиной – членом исполкома, она была сильным пропагандистом олимпийских ценностей в своей стране и за ее пределами. Ее очень высоко ценили, в частности, за все ее многочисленные инициативы, касающиеся образования в спорте. Все олимпийское движение будет помнить ее как настоящего человека", – заявил глава МОК Томас Бах, слова которого приводит ТАСС.

На протяжении спортивной карьеры Фонсека занималась теннисом и конным спортом, основав в 1947 году Федерацию конного спорта Венесуэлы. В 1956 году она приняла участие в Олимпийских играх, а с 1962 по 1965 год возглавляла федерацию конного спорта страны. С 1964 года Фонсека входила в состав Национального олимпийского комитета Венесуэлы, а позднее была советником президента Венесуэлы по вопросам спорта (1989–1995).

Фонсека считается одной из первых женщин, боровшейся за равноправие мужчин и женщин в спорте. В 1981 году она стала одной из первых женщин, избранных членом МОК. Она занимала эту должность на протяжении 20 лет. А с 1990 по 1994 год была первой женщиной, входившей в исполком организации.
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Фото: РЕЙТЕР
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