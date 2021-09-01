Умерла народная артистка России Тамилла Агамирова

На 94-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова. Об этом информирует ТАСС.
Тамилла Агамирова с супругом
Прощание и гражданская панихида пройдут в театре «Ромэн» 3 сентября. Отмечается, что Агамирову похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругом актером Николаем Сличенко, который ушел из жизни 2 июля нынешнего года.
Тамилла Агамирова – советская и российская актриса театра и кино. Наиболее известна по ролям в фильмах "Дон Кихот", "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Кубинская новелла", "Сталинград" и другим.
Фото: culture.ru