В Гомеле на 101-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Любовь Нетупская – телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году, пишет БЕЛТА.
О печальном известии рассказал председатель Гомельского городского совета ветеранов Виктор Кукушкин.
Любовь Нетупская родилась в Московской области. В начале войны ей было всего 20 лет. Девушка хотела попасть на фронт, но в действующую армию ее сразу не направили. Сперва зачислили в отдельный запасной телеграфный батальон.
Опытная телеграфистка была в штабе 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии. В ночь на 9 мая девушка передала в Москву сведения о подписании акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.
За боевые заслуги награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".
В Гомеле Любовь Нетупская поселилась около 30 лет назад. С этим населенным пунктом у нее связана важная дата: 26 ноября – день ее рождения и день освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. В ноябре она отпраздновала свое 100-летие, а спустя полторы недели ее сердце остановилось.
Любовь Нетупская ушла из жизни 6 декабря. Ее похоронили в Добруше. Гомельский городской совет ветеранов выражает соболезнования родным и близким.
– Для города это также большая утрата, – сказал Виктор Кукушкин.
В Гомеле на данный момент проживает чуть более 300 ветеранов Великой Отечественной войны.
Фото: БЕЛТА
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Умерла Любовь Нетупская – телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году
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