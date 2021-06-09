На 69-м году жизни скончалась чешская актриса Либуше Шафранкова. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: priormovie.com/ru
Причина смерти пока неизвестна, однако в последние годы артистка боролась с онкологическим заболеванием.
Напомним, Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года. Чешская актриса получила известность благодаря роли в киносказке "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека, где она сыграла главную роль. Всего актриса снялась более чем в тридцати картинах.
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Умерла Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках для Золушки"
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