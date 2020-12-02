Умерла исполнительница главной роли в фильме "Весна на Заречной улице"

Фото: пресс-служба Союза кинематографистов России

, – говорится в сообщении Союза кинематографистов России.Нина Иванова сыграла в мелодраме главную роль вместе с Николаем Рыбниковым. Эта картина стала одной из самых популярных в прокате в 1950-х годах, собрав у экранов более 30 миллионов зрителей. Также актриса исполнила роли в фильмах "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть". Кроме того, она окончила режиссерские курсы и сама сняла несколько эпизодов "Ералаша"., – отметили в Союзе.Прощание с Ниной Ивановой запланировано на послезавтра, 4 декабря.