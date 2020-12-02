Актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме "Весна на Заречной улице", умерла в возрасте 86 лет, пишет ТАСС.
Фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
"На 87-м году [жизни] после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова. Свою первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте десяти лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила-была девочка". Эта работа и определила всю ее жизнь и профессию. Отдельной страницей в творчестве Нины Георгиевны Ивановой навсегда останется роль Татьяны Сергеевны в фильме Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице", – говорится в сообщении Союза кинематографистов России.
Нина Иванова сыграла в мелодраме главную роль вместе с Николаем Рыбниковым. Эта картина стала одной из самых популярных в прокате в 1950-х годах, собрав у экранов более 30 миллионов зрителей. Также актриса исполнила роли в фильмах "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть". Кроме того, она окончила режиссерские курсы и сама сняла несколько эпизодов "Ералаша".
"Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния", – отметили в Союзе.
Прощание с Ниной Ивановой запланировано на послезавтра, 4 декабря.
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Умерла исполнительница главной роли в фильме "Весна на Заречной улице"
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