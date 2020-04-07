Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась на 33-м году жизни после тяжелой болезни, пишет ТАСС.
Верещагина родилась 14 июня 1987 года в Кирово-Чепецке. Входила в состав национальной команды Российской Федерации, в том числе на Олимпиадах 2004 и 2008 годов.
Победу в чемпионате России спортсменка одержала в 2006 году на дистанции 200 метров брассом.
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Умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина
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