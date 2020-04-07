Умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

Верещагина родилась 14 июня 1987 года в Кирово-Чепецке. Входила в состав национальной команды Российской Федерации, в том числе на Олимпиадах 2004 и 2008 годов.Победу в чемпионате России спортсменка одержала в 2006 году на дистанции 200 метров брассом.