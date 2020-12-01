Умерла белорусская легкоатлетка Мария Иткина

Бегунья на короткие дистанции, четырехкратная чемпионка Европы и неоднократная рекордсменка мира, многократная победительница чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР Мария Иткина родилась 3 мая 1932 года в Рославле. Закончив в Иваново фельдшерско-акушерскую школу, она там же начала серьезно заниматься легкой атлетикой.Добившись первых успехов, она переехала в Минск. Выступала за столичные "Спартак" и "Динамо". Специализировалась в беге на короткие и длинные спринтерские дистанции на 100 м, 200 м, 400 м как в личных стартах, так и в эстафетах.За успехи в спорте награждена орденом Отечества, орденом "Знак Почета" и медалью "За трудовую доблесть".Завершив активные выступления, Мария Иткина стала спортивным функционером и тренером. С 1991 года возглавляла Белорусский союз спортсменов.Фото: БФЛА