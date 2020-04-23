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Умерла автор песен группы «Ласковый май» Алла Гольцева

Автор стихов песен популярной советской и российской группы «Ласковый май», поэтесса Алла Гольцева умерла на 75-м году жизни. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил основатель группы, продюсер Андрей Разин.


«Ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням. Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группой «Ласковый май». Но больше всего она написала стихов к песням группы «Ласковый май». Их было более 50», — поделился информацией Андрей Разин.

Также продюсер рассказал, что Алла Гольцева помогала участникам группы в создании их песен, и от себя лично и всей группы «Ласковый май» выразил самые искренние соболезнования родным и близким поэтессы.

Фото: instagram.com/razin_andrei_lm
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