Клорис Личмен, которая в свое время получила премии «Оскар», «Эмми»и «Золотой глобус», скончалась 27 января на 95-м году жизни, сообщает Рейтер.
Менеджер актрисы рассказал, что она умерла в собственном доме в городе Энсинитас американского штата Калифорния. Смерть наступила по естественным причинам.
Клорис Личмен снялась в более чем 50 фильмах и стала обладательницей множества наград. Самые значимые из них – «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Последний киносеанс», «Золотой глобус» и девять премий «Эмми».
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Умерла американская актриса Клорис Личмен
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Фото: РЕЙТЕР