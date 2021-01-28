Умерла американская актриса Клорис Личмен

Менеджер актрисы рассказал, что она умерла в собственном доме в городе Энсинитас американского штата Калифорния. Смерть наступила по естественным причинам.Клорис Личмен снялась в более чем 50 фильмах и стала обладательницей множества наград. Самые значимые из них – «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Последний киносеанс», «Золотой глобус» и девять премий «Эмми».