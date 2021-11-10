Умерла актриса Валентина Малявина

О смерти артистки рассказал ее первый муж актер Александр Збруев. По его словам, Малявина скончалась 30 октября.Актер сожалеет, что об этом не было объявлено сразу, из-за чего люди все это время не могли выразить соболезнования.Валентина Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве. Окончила театральное училище имени Щукина, служила в театре имени Вахтангова и московском театре "Артист". В 1993 году получила звание заслуженной артистки России. Сыграла в таких картинах, как "Иваново детство", "Король-олень", "Когда рядом мужчина" и других.