Заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова скончалась на 90-м году жизни. Данную новость опубликовали на сайте Александринского театра, где деятельница искусства проработала более 30 лет.
«12 мая на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова. Кира Александровна родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. Более 30 лет своей жизни она посвятила служению Александринскому театру. На эту сцену она пришла в 1980 году уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены», – сказано в сообщении театра.
Крейлис-Петрова не только выступала в театре, но и снималась в кино. Особенно она запомнилась своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Влюблен по собственному желанию», «Непридуманная жизнь», «Улицы разбитых фонарей».
Фото: alexandrinsky.ru
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Умерла актриса, сыгравшая в сериалах «Кухня» и «Улицы разбитых фонарей»
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