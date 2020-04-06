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Умерла актриса Ширли Дуглас, мать Кифера Сазерленда

Накануне не стало канадской актрисы Ширли Дуглас. Об этом сообщил ее сын, актер Кифер Сазерленд на своей странице в соцсети. По его словам, причиной смерти стали осложнения на фоне пневмонии, не связанной с COVID-19. Ширли было 86 лет.

Фото: ctvnews, THE CANADIAN PRESS/Galit Rodan

Дуглас окончила Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, играла на театральной сцене в Британии, Канаде и США (в том числе и со своим сыном Кифером).

Широкой публике актриса известна прежде всего по фильму "Лолита" режиссера Стэнли Кубрика и "Связанные насмерть" Дэвида Кроненберга (1988) . В 1999 году она сыграла в ленте "Ищите женщину", поставленной ее сыном.

Ширли была общественной активисткой, выступала против гонки вооружений, войны во Вьетнаме, принимала участие в маршах протеста против наращивания арсенала ядерного оружия.

С 2009 года Дуглас вынуждена была использовать инвалидную коляску из-за проблем с позвоночником.

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