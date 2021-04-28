Умерла актриса Нинель Терновская

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В пресс-службе Российского академического молодежного театра, где долгие года работала Терновская, рассказали, что актриса умерла 27 апреля. Дату, место и время прощания сообщат позже., – выразился об актрисеОн подчеркнул, что все в театре любили Терновскую, ее уход – большое горе для всех.