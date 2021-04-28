На 95-м году жизни скончалась народная артистка России Нинель Терновская. Об этом сообщает РИА Новости.
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В пресс-службе Российского академического молодежного театра, где долгие года работала Терновская, рассказали, что актриса умерла 27 апреля. Дату, место и время прощания сообщат позже.
– Нинель Федоровна была светлейшим человеком в работе и в жизни, очень яркая, темпераментная, выразительная. Актерская индивидуальность сочеталась в ней с человеческой, огромным жизнелюбием и стойкостью. Невероятно талантливая, ее дар в полной мере раскрывался на сцене театра, которому она была верна всю жизнь, – выразился об актрисе художественный руководитель театра Алексей Бородин.
Он подчеркнул, что все в театре любили Терновскую, ее уход – большое горе для всех.
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Умерла актриса Нинель Терновская
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