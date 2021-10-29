Умерла актриса Людмила Пашкова

Скриншот из фильма "Бедность не порок"

Дома женщину обнаружил ее сын. Отмечается, что не так давно артистка перенесла операцию, после которой иногда чувствовала себя неважно.Бывшей супруге актера Валентина Смирнитского (Портоса из "Д’Артаньяна и трех мушкетеров") было 79 лет.Людмила Пашкова окончила Театральное училище имени Щукина в 1967 году. Служила в Государственном академическом Малом театре и снималась в кино.