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  2. Умерла актриса из сериала "Великолепный век"

Умерла актриса из сериала "Великолепный век"

На 76-м году жизни скончалась актриса Сабина Тозия, известная по роли в историческом сериале "Великолепный век". Об этом на своей странице в Instagram сообщила актриса Мерьем Узерли.

Кадр из фильма

Причина смерти не называется, однако известно, что в начале 2021 года Тозии диагностировали опухоль головного мозга. Вскоре медики сделали актрисе операцию, которая прошла успешно. Позже Сабину частично парализовало.

Сабина Тозия родилась 17 апреля 1946 года в Скопье (Северная Македония). Там же училась актерскому мастерству. Наибольшую известность получила, сыграв Афифе-Хатун, кормилицу султана Сулеймана в "Великолепном веке".
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