Умерла актриса из сериала "Великолепный век"

Кадр из фильма

Причина смерти не называется, однако известно, что в начале 2021 года Тозии диагностировали опухоль головного мозга. Вскоре медики сделали актрисе операцию, которая прошла успешно. Позже Сабину частично парализовало.Сабина Тозия родилась 17 апреля 1946 года в Скопье (Северная Македония). Там же училась актерскому мастерству. Наибольшую известность получила, сыграв Афифе-Хатун, кормилицу султана Сулеймана в "Великолепном веке".