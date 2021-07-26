На 74-м году жизни скончалась актриса тетра и кино Зинаида Пасютина. Об этом сообщается на сайте Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ).
Фото: buk.by
Причина смерти не раскрывается.
Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года. Окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт. Служила в Свердловском драматическом театре им. Чехова и Брянском театре им. Алексея Толстого. Снималась в таких кинокартинах, как "Плач перепелки" (1990), "Фабрика грез" (2004), "Капитан Гордеев" (2010) и "Мухтар. Новый след" (2017).
Опубликовано:
1967
Умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина
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