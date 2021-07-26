Умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина

Фото:

buk.by

Причина смерти не раскрывается.Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года. Окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт. Служила в Свердловском драматическом театре им. Чехова и Брянском театре им. Алексея Толстого. Снималась в таких кинокартинах, как "Плач перепелки" (1990), "Фабрика грез" (2004), "Капитан Гордеев" (2010) и "Мухтар. Новый след" (2017).