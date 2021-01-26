На 62-м году жизни скончалась актриса театра и кино Ирина Токарчук, сообщает РИА Новости.
О смерти артистки рассказал ее друг кинокритик Евгений Женин. По его словам, Токарчук скончалась 25 января на фоне продолжительной болезни. Отмечается, что накануне ее беспокоили боли в сердце.
Артистка Ирина Токарчук родилась в Одессе 29 июля 1959 года. За все время она сыграла в 67 проектах. Наиболее известна по телевизионному юмористическому "Джентельмен-шоу" и проекту "Маски-шоу".
Фото: rusteatr.odessa.ua
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Умерла актриса из «Маски-шоу» Ирина Токарчук
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