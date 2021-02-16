Ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Лариса Кичанова, сообщается на сайте Малого театра.
Директор театра Тамара Михайлова пояснила, что причиной смерти могли стать осложнения, связанные с коронавирусом.
Лариса Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. В 1972 году окончила ГИТИС и поступила в Государственный академический Малый театр. За свою жизнь сыграла 45 ролей. Среди воплощённых образов — княжна Мстиславская ("Царь Федор Иоаннович" А. К. Толстого), Авдотья ("Дети Ванюшина" С. Найденова), Устинья Наумовна ("Свои люди — сочтемся!" А. Н. Островского). Она также снялась в таких фильмах, как "А зори здесь тихие" (1972), "А у нас на заводе" (1971), "Ка-ка-ду" (1992) и "Правда — хорошо, а счастье лучше" (2005).
Фото: russian.rt.com
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Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Лариса Кичанова
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