Умерла актриса Эльза Рэйвен, сыгравшая в «Титанике» и «Назад в будущее»

Кадр из фильма «Назад в будущее»

Причина смерти не сообщается.Эльза Рэйвен (настоящая фамилия – Рабинович) родилась 21 сентября 1929 года в Южной Каролине. Свою карьеру она начала в театре, а на экранах появилась в 1963-м. С этого момента актриса сыграла в десятках фильмов и сериалов. Но больше всего была известна ролями в фильмах «Назад в будущее» и «Титаник». В первой картине она сыграла женщину, которая собирала пожертвования, чтобы сохранить башню с часами, во второй – Иду Штраус.