Умер звездный стилист Александр Шевчук

– У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться... Его больше нет с нами, – подписала снимок Вайкуле.
Причина смерти не сообщается, однако ранее сам стилист признавался, что осенью прошлого года перенес тяжелую болезнь.
Российский телевизионный и театральный имиджмейкер Александр Шевчук работал со многими российскими звездами, в том числе Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Татьяной Овсиенко, Ларисой Долиной и другими. Также он работал на "Фабрике звезд", "Ледниковом периоде" и других проектах на телевидении.
Фото: instagram.com/laima_vaikule_official