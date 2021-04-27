Умер звезда фильма "Белое солнце пустыни"

Скриншот из фильма

В середине февраля артист был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "двусторонняя пневмония".Известно, что Кавсадзе переболел коронавирусом еще в конце ноября 2020 года. Позже в декабре брат актера рассказал, что Кахи выздоровел и чувствует себя хорошо. В середине февраля знаменитость госпитализировали в тбилисскую клинику с двусторонней пневмонией, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Сегодня стало известно о его кончине.Напомним, Кахи Кавсадзе – советский и грузинский актер театра и кино, обладатель множества наград и премий. Он снялся более чем в 80 картинах и театральных работах. Кавсадзе известен по роли Абдуллы в кинокартине "Белое солнце пустыни". Среди работ актера в кино также роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние".