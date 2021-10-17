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  2. Умер знаменитый итальянский художник-абстракционист

Умер знаменитый итальянский художник-абстракционист

Художник Акилле Перилли, являвшийся представителем итальянского абстракционизма умер в возрасте 94 лет, пишет ТАСС.


Перилли был одним из авторов манифеста арт-объединения «Форма 1» в защиту абстрактного искусства. Он был известным художником и проводил выставки своих работ во многих странах. На полотнах художника часто было представлено разнообразие геометрических форм в контрастных оттенках.

По словам министра культуры Италии Дарио Франческини, со смертью Перилли «мир искусства потерял видного мастера итальянского абстракционизма, художника невозможной и иррациональной геометрии». «Его творчество всегда отражало диалог с авангардом и принесло признание нашему искусству ХХ века», - подчеркнул Франческини.

Фото: pixabay.com
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