Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

Фото: скриншот из сериала «Молодежка»

Лахин родился в 1952 году в Запорожье, потом его семья переехала на Урал. Он работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре «Сатирикон».Любители кинематографа могли наблюдать за игрой Лахина в таких сериалах, как «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы».