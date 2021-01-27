Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин скончался в Москве. Ему было 68 лет, пишет ТАСС.
Фото: скриншот из сериала «Молодежка»
Лахин родился в 1952 году в Запорожье, потом его семья переехала на Урал. Он работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре «Сатирикон».
Любители кинематографа могли наблюдать за игрой Лахина в таких сериалах, как «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы».
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Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин
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