На 56-м году жизни скончался вокалист известной американской метал-группы Metal Church Майк Хоу. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.
Певец скончался утром 26 июля у себя дома в Юрике, штат Калифорния. Причина смерти не раскрывается.
Напомним, хэви-метал группа Metal Church была сформирована в 80-х годах. Через несколько лет к коллективу присоединился Майк Хоу. За время существования группы, ее состав менялся несколько раз. После своего ухода Хоу вновь вернулся в Metal Church в 2015 году.
Опубликовано:
53
Умер вокалист группы Metal Church
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter