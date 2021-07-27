Умер вокалист группы Metal Church

Певец скончался утром 26 июля у себя дома в Юрике, штат Калифорния. Причина смерти не раскрывается.Напомним, хэви-метал группа Metal Church была сформирована в 80-х годах. Через несколько лет к коллективу присоединился Майк Хоу. За время существования группы, ее состав менялся несколько раз. После своего ухода Хоу вновь вернулся в Metal Church в 2015 году.