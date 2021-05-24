На 95-м году жизни скончался советский и белорусский художник-авангардист Александр Соловьев. Об этом сообщил Белорусский союз художников на официальной странице в Facebook.
Фото: БЕЛТА
– Витебская областная организация общественного объединения "Белорусский союз художников" осиротела. Ушел от нас Александр Александрович Соловьев. Художник и человек с большой буквы. Светлая память! – говорится в сообщении.
Причина смерти не называется.
Александр Соловьев – советский и белорусский художник-авангардист, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР. В 1943–1944 годах, в возрасте 17 лет, участвовал в партизанском движении, с 1944 года находился в действующей армии и принимал участие в боях в Прибалтике и на Карельском перешейке. Награжден орденом Красной Звезды. С 1965 года работал художником-постановщиком в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, а позднее (вплоть до 1995 года) – его главным художником. Оформил более 100 спектаклей. В 2017 году художник награжден орденом Франциска Скорины.
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Умер художник-авангардист Александр Соловьев
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