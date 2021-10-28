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  2. Умер ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов

Умер ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов

На 67-м году жизни скончался самый знаменитый «судья» российского ТВ Валерий Степанов, сообщает РИА Новости

Скриншот видео

Коллега ведущего Рубен Маркарьян рассказал, что Степанов умер утром 28 октября от коронавируса. 

"Суд присяжных" – шоу на НТВ, воспроизводящее судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. В процессе разбираются уголовные дела, а затем коллегия выносит вердикт.

Современному поколению 66-летний адвокат запомнился благодаря мему с подписью «Полностью оправдан», который стал вирусным в соцсетях.
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