Умер ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов

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Коллега ведущего Рубен Маркарьян рассказал, что Степанов умер утром 28 октября от коронавируса."Суд присяжных" – шоу на НТВ, воспроизводящее судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. В процессе разбираются уголовные дела, а затем коллегия выносит вердикт.Современному поколению 66-летний адвокат запомнился благодаря мему с подписью «Полностью оправдан», который стал вирусным в соцсетях.