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  2. Умер участник хоккейной Суперсерии СССР – Канада Тони Эспозито

Умер участник хоккейной Суперсерии СССР – Канада Тони Эспозито

На 79-м году жизни скончался бывший голкипер сборной Канады по хоккею Тони Эспозито. Такая информация размещена на сайте хоккейной лиги.

Фото: twitter.com/hockeycanada

Отмечается, что в последнее время вратарь боролся с раком поджелудочной железы. 

Напомним, Тони Эспозито трижды получал «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Всего он провел 886 матчей в «регулярке» и 99 встреч в рамках плей-офф. В 1972 году Эспозито участвовал в Суперсерии между сборными СССР и Канады.

Вратарь – родной брат канадского форварда Фила Эспозито, который включен в Зал хоккейной славы в Торонто.
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