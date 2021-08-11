Умер участник хоккейной Суперсерии СССР – Канада Тони Эспозито

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Отмечается, что в последнее время вратарь боролся с раком поджелудочной железы.Напомним, Тони Эспозито трижды получал «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Всего он провел 886 матчей в «регулярке» и 99 встреч в рамках плей-офф. В 1972 году Эспозито участвовал в Суперсерии между сборными СССР и Канады.Вратарь – родной брат канадского форварда Фила Эспозито, который включен в Зал хоккейной славы в Торонто.