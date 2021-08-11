Умер участник хоккейной Суперсерии СССР – Канада Тони Эспозито

На 79-м году жизни скончался бывший голкипер сборной Канады по хоккею Тони Эспозито. Такая информация размещена на сайте хоккейной лиги.
Фото: twitter.com/hockeycanada
Отмечается, что в последнее время вратарь боролся с раком поджелудочной железы.
Напомним, Тони Эспозито трижды получал «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Всего он провел 886 матчей в «регулярке» и 99 встреч в рамках плей-офф. В 1972 году Эспозито участвовал в Суперсерии между сборными СССР и Канады.
Вратарь – родной брат канадского форварда Фила Эспозито, который включен в Зал хоккейной славы в Торонто.