Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

Игорь Москвин (в центре) с Андреем Бушковым и Мариной Ельцовой, 1993 год. Фото:

ТАСС

, – говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России.Москвин начал тренерскую работу сразу после окончания спортивной карьеры. Он выступал в паре с Майей Беленькой и трижды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1954). Москвин тренировал таких спортсменов, как Игорь Бобрин (чемпион Европы), Людмила Белоусова и Олег Протопопов (двукратные олимпийские чемпионы в парном катании), Тамара Москвина и Алексей Мишин (призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании, а ныне – известные тренеры), Марина Ельцова и Андрей Бушков (чемпионы мира в парном катании), Лариса Селезнева и Олег Макаров (бронзовые призеры Олимпийских игр).Тренер до последнего времени продолжал заниматься тренерской работой, помогал спортсменам и консультировал их и тренеров, вместе с супругой Тамарой Москвиной занимался с учениками ее группы.