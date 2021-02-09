На 90м году жизни скончался французский сценарист, писатель и актер Жан-Клод Каррьер. Об этом сообщает BFMTV.
О смерти драматурга сообщила его дочь. По ее словам, Каррьер умер во сне в своем доме в Париже. Причина смерти не сообщается.
Напомним, Жан-Клод Каррьер известен как сценарист более сотни фильмов, среди которых "Невыносимая легкость бытия", "Скромное обаяние буржуазии", "Призрак свободы", "Ван Гог. На пороге вечности" и многих других.
В 29 лет он получил "Оскар" за короткометражный фильм "Счастливая годовщина". Также Каррьер имел награды Каннского кинофестиваля, BAFTA, а также был удостоен кинопремии "Сезар".
Фото: livelib.ru
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Умер сценарист "Невыносимой легкости бытия" Жан-Клод Каррьер
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