Создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк ушел из жизни. Ему было 85 лет, пишет РИА Новости.
Мужчина умер в своем доме в Москве, причина смерти неизвестна.
Владимир Шафранюк родился 14 февраля 1935 года. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал на киностудиях "Союзмультфильм" и "Мульттелефильм". Самыми известными работами стали мультфильмы о Незнайке – "Незнайка-музыкант", "Незнайка встречается с друзьями", "Незнайка за рулем" и "Незнайка-художник", а также мультфильмы "Волшебник Изумрудного города", "Добрыня Никитич", "Дядюшка Ау в городе".
Фото: animator.ru
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Умер создатель мультфильмов о Незнайке
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