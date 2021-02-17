В возрасте 99 лет скончался американский врач-кардиолог, изобретатель первого эффективного дефибриллятора Бернард Лаун. Об этом сообщает NYT.
Внучка медика Ариэль Лаун Левитон рассказала, что Бернард заболел пневмонией и имел осложнения в виде застойной сердечной недостаточности.
Бернард Лаун родился 7 июня 1921 года в Литве. В 1962 году доктор Лаун разработал новый метод коррекции аномального сердечного ритма, названного фибрилляцией. После десятилетий неудачных попыток помог сделать возможным проведение операции на открытом сердце. В 1985 году получил Нобелевскую премию мира в "За информирование общественности и склонение общественного сознания в пользу мира".
Фото: РИА Новости
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Умер создатель дефибриллятора Бернард Лаун
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