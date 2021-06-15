На 94-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов. Об этом сообщает «Роскосмос».
Фото: РИА Новости
Причина смерти не раскрывается.
Напомним, Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (ныне Северо-Казахстанская область Республики Казахстан). На счету Шаталова три космических полета. В первом полете в январе 1969 года он осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе: "Союз-4" под его управлением пристыковался к "Союзу-5".
В 1987-1991 годах был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов.
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Умер советский космонавт Владимир Шаталов
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