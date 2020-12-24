-мОдин из основателей рок-группы Mountain Лесли Уэст скончался на 76-м году жизни, передает РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
О кончине музыканта изданию Rolling Stone сообщил его брат Ларри Уэст Вайнштейн. Причина смерти – остановка сердца. Мужчина умер в больнице.
Mountain покоряла сердца любителей рок-музыки с 1969 года. Но по-настоящему она стала знаменитой благодаря песне Mississippi Queen. Лесли Уэст в группе был вокалистом и гитаристом.
Фото: pixabay.com
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Умер рок-музыкант Лесли Уэст
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