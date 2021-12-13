Умер режиссер Сергей Соловьев

Причина смерти не раскрывается.Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь. В 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал на Ленинградском телевидении, с 1969 года – на "Мосфильме", где дебютировал в качестве режиссера.За годы карьеры Соловьев снял несколько десятков картин. Наиболее известные из них "Сто дней после детства", "Наследница по прямой", "Асса".