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Умер режиссер Сергей Соловьев

На 78-м году жизни скончался советский и российский режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Причина смерти не раскрывается. 

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь. В 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал на Ленинградском телевидении, с 1969 года – на "Мосфильме", где дебютировал в качестве режиссера.

За годы карьеры Соловьев снял несколько десятков картин. Наиболее известные из них "Сто дней после детства", "Наследница по прямой", "Асса".
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