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Умер режиссер Дмитрий Луньков

Заслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист и режиссер-документалист Дмитрий Луньков сегодня ушел из жизни. Ему было 85 лет. Такая информация размещена на официальном сайте Союза кинематографистов РФ, передает ТАСС.


Луньков – действительный член Российской академии кинематографических искусств "Ника" и Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Свой творческий и трудовой путь он начал в 1959 году журналистом на саратовском телевидении. Прежде чем снять свой первый фильм, работал корреспондентом и главным редактором в нескольких саратовских газетах. В 1968 году создал студию "Саратовтелефильм", сотрудничал с Нижне-Волжской студией кинохроники и студией ТВ-фронта России.

В его творческой биографии более шестидесяти документальных фильмов. Несколько его работ отмечено различными кинематографическими наградами. 

Фото министерства культуры Саратовской области России 
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