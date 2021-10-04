Умер режиссер Дмитрий Луньков

Луньков – действительный член Российской академии кинематографических искусств "Ника" и Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Свой творческий и трудовой путь он начал в 1959 году журналистом на саратовском телевидении. Прежде чем снять свой первый фильм, работал корреспондентом и главным редактором в нескольких саратовских газетах. В 1968 году создал студию "Саратовтелефильм", сотрудничал с Нижне-Волжской студией кинохроники и студией ТВ-фронта России.В его творческой биографии более шестидесяти документальных фильмов. Несколько его работ отмечено различными кинематографическими наградами.Фото министерства культуры Саратовской области России