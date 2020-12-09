Умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич

Информацию о смерти политика подтвердили в Совете Министров, уточняет БЕЛТА.
Вячеслав Кебич родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина Минской области. Он окончил Белорусский политехнический институт (сейчас БНТУ). С 1973 года был директором, а с 1978-го – генеральным директором Минского станкостроительного завода им. Кирова.
Вячеслав Кебич посвятил 1980–1985 годы партийной работе, а в следующую пятилетку был заместителем председателя Совета Министров, председателем Госплана БССР. В 1990–1994 годах политик занимал должность председателя Совета Министров Беларуси.
В 1992 году Вячеслав Кебич стал лауреатом Государственной премии Беларуси.
Фото из архива БЕЛТА
Опубликовано:
1112