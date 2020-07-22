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Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Победитель зимних Олимпийских игр 1976 года в составе сборной СССР Александр Гусев скончался на 74-м году жизни, пишет ТАСС.


О дате и месте проведения прощания будет сообщено позже.

Александр Гусев выступал на позиции защитника. Помимо победы на Олимпиаде, он четыре раза завоевывал медали мировых первенств – в 1973 и 1974 годах золотые, в 1972-м серебряную, а в 1977-м бронзовую. В составе ЦСКА был неоднократным чемпионом СССР.

Фото: архив ТАСС
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