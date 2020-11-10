Умер один из создателей "Скуби-Ду"

Сценарист и продюсер Кен Спирс скончался в возрасте 82 лет на прошлой неделе, пишет rg.ru.
Его сын Кевин рассказал, что причиной смерти стало осложнение деменции с тельцами Леви, которой страдал продюсер. Также Кевин Спирс добавил, что отец всегда был для него примером для подражания и что он продолжит жить в сердцах и памяти любящих родственников, уточняет Variety.
Кен Спирс родом из США – он родился и вырос в Лос-Анджелесе. Свою карьеру начинал как звукооператор, а уже после переключился на анимацию. Коллега Спирса, с которым они создавали знаменитый мультсериал, Джо Руби, ушел из жизни в августе 2020 года в возрасте 87 лет.
Фото: www.kinopoisk.ru
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